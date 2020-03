ePaper ou encontre-o nas bancas a 26 de fevereiro de 2020.

A votação da eutanásia no parlamento tem mais significado pelas suas consequências, do que pela elaboração das leis ou pelo processo da sua votação. O muito escasso número de pessoas que querem ter morte assistida, tem essa morte mais facilitada. Apenas mais facilitada e não necessariamente garantida. Que tal tenha sido possível num país como Portugal mostra algumas mudanças culturais, visto que esta causa é muito menos parecida com as chamadas "causas fracturantes" do que parece. A morte é demasiado íntima para ser uma causa popular. Seja como for, deu-se maior liberdade a todos os que acham que o seu corpo lhes pertence a eles e não ao Estado.