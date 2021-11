A luta por um bem: um partido político

O que se passa no PSD e no CDS é um conflito de uma enorme agressividade, que surpreenderia quem está fora da vida partidária, se o conhecesse tal como ele é. É parecido na sua acrimónia e violência com um conflito sobre marcos ou sobre o uso da água duma nascente, daqueles que historicamente são a fonte de assassinatos nos campos, animosidade de famílias por gerações, onde vinganças e ameaças são comuns. Há razões políticas e ideológicas, mas são mais ténues do que parecem e estão limitadas a um pequeno número dos combatentes. O que se passa é que o conflito é por um bem, e um bem escasso: a posse e o controlo sobre um partido político, numa democracia que deu muitos poderes aos partidos.



Possuir um grande partido, como o PSD, ou mesmo um pequeno partido como o CDS, significa ter um grande património para distribuir pelos "seus", lugares, empregos, oportunidades, estilos de vida acima das qualificações, possibilidade de mandar e corromper, poderes macros e micros, pose e pompa. Infelizmente, quanto maior é a degradação política e ideológica de um partido, maior é a competição por estes bens.



A propósito da Web Summit

A mente humana não funciona como a das máquinas. Os olhos humanos não vêm como os das máquinas. Os ouvidos, idem. A memória humana não se lembra como as máquinas. O nosso olhar não se passeia sobre as coisas como o das máquinas.

Temos limitações nos nossos sentidos. Não vemos algumas coisas que veem com a luz, e não vemos bem algumas coisas sem espaço para as ver. Não vemos o calor. E não ouvimos de todo alguns sons que os cães ouvem. Somos inferiores aos morcegos e às moscas e a muitos outros animais que se orientam como se tivessem radar e sonar. Temos idade e doenças que nos limitam na nossa interacção com o mundo. Somos muito imperfeitos, umas vezes mais que as máquinas, mas muitas vezes menos.