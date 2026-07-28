Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
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28 de julho de 2026 às 23:00

Fluxo de notícias e o mundo

A grande notícia é um bebé, uma pessoa que é a absoluta inocência, algo de raro no mundo actual, uma pessoa sem culpa.

Escrevo este artigo seguindo um dos sites que funcionam como agregadores de notícias. Embora pense ter a certeza de que nunca o consultei, presumo que o algoritmo não tem base para escolher que vou ver, a não ser que tenha acesso a outras procuras, o que é provável. Partindo do princípio de que a selecção de notícias é “inocente”, o número de likes de cada uma reflecte os consumos habituais deste site. Só se pode tirar uma conclusão: o grau de trivialidade é enorme.

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