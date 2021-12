Alguma coisa de estranho no “Almirante das vacinas”

Como toda a gente congratulei-me pela boa gestão do processo das vacinas pelo vice-almirante Gouveia e Melo. Nunca foi pela farda, que pelos comentários, uns populistas outros irresponsáveis vindos de quem vêm, reforça o perigoso sentimento dos militares eficientes versus os políticos incompetentes. Manifestei essas reservas aqui mesmo. Por outro lado, elogiei-o pela atitude de confrontar uns negacionistas que lhe apareceram à frente em vez de fazer de conta que eles não existiam ou fugir pela porta do fundo.



Mas, depois de terminar essa missão, e transformado no "homem do ano", com o nosso habitual embasbacamento e ligeireza sebastianista, veio ao de cima uma espécie de vaidade e ambição pura que, essa sim, me preocupa. Não porque entenda que qualquer cidadão não tenha o direito de ter opiniões políticas e actuar em função delas, incluindo fazer um partido ou movimento e concorrer às eleições. Mas estamos perante um militar que foi nomeado para chefe da Armada, por razões estritamente políticas e que, nem que seja por esse cargo, devia moderar a tentação de, criticando os que se lhe seguiram, se engrandecer a si próprio. Se quer criar um movimento cívico, se quer explicar como se situa entre a esquerda e a direita (comparando percebe-se que está mais à direita do que à esquerda), se quer vir a ser candidato presidencial, tudo muito bem. Mas nesse caso não aceite as funções de chefe do Estado-Maior da Armada.



O "cansaço" da pandemia

Tenho pouca paciência para o chamado "cansaço" da pandemia, que, quando medido pelos verdadeiros "cansaços", da guerra, das calamidades, da miséria por exemplo, não é nada por aí além. Percebo o cansaço, já sem aspas, de todos os que trabalham em ramos de negócio muito afectados pela pandemia, restaurantes, discotecas, bares, ginásios, etc. mas isso é outra coisa, é crise económica, é ver projectos de vida a desaparecerem, embora haja alguns lenitivos com dinheiro público. O mesmo se aplica a todos os que trabalham nos ramos da saúde que têm tido uma vida dura nestes anos, reconhecida pela retórica, mas sem a compensação mais que devida. Nestes casos é compreensível a preocupação e a exaustão.