A dependência do confronto eleitoral da comunicação social (1)

Devido às restrições pandémicas, a campanha eleitoral das legislativas vai ser feita em grande parte na comunicação social. Isso significa que não haverá comícios, nem porta a porta, nem arruadas, nem visitas a instituições. Seja dito desde já que todos estes aspectos da campanha, que não terão o papel habitual, são também feitos para a comunicação social, artificiais, muitas vezes deprimentes, como as visitas aos lares de idosos, e outras ficções para a fotografia e a televisão.



Apesar disso, há um aspecto destas actividades que têm um papel na campanha eleitoral: a mobilização das estruturas partidárias locais, que, para os grandes partidos que as têm, são um factor para ir buscar todos os votos possíveis, excitar os aparelhos partidários e combater a abstenção. Com tudo a passar-se nos jornais, nas rádios e nas televisões, combinado com a existência de muitas pessoas confinadas, haverá um risco de maior abstenção.



A dependência do confronto eleitoral da comunicação social (2)

Haverá debates e entrevistas, mas tenderão a ser concentrados nos dois maiores partidos. Poderão ser importantes para a afirmação dos partidos pequenos, mas haverá mais bipolarização mediática do que real. Se deixarmos o centro ao PS e PSD, ou se quisermos começar a contar a esquerda e a direita a partir daí (exercício que já contém alguma manipulação), a dinâmica da direita é hoje maior do que a da esquerda. A esquerda pode ter mais votos, mas não tem um impulso ofensivo, só defensivo. Isso significa que o Chega e a IL poderão sofrer com a bipolarização, mas menos do que o BE e o PCP. Daí que o PS tenha mais condições para beneficiar da bipolarização à sua esquerda do que o PSD à sua direita. Esta mecânica eleitoral não tem paralelo no passado, e dificilmente vai ter tradução no aspecto mediático da campanha.