Corporativismo e populismo...

...dá justicialismo, uma das formas mais perigosas de intervir na vida pública nos dias de hoje. Há profissões que, pela sua posição no estado democrático, gozam de privilégios especiais, uma das quais é ser juiz. Muito bem. Mas isso não significa que os magistrados, juízes e Ministério Público não tenham uma posição sobre a sua própria profissão e sobre a política. O problema é quando se juntam privilégios especiais de autonomia e comportamentos politicamente motivados. O primeiro desses comportamentos é a tendência para confundir os seus poderes e funções legais com um especial corporativismo, que excede os poderes legítimos e provoca entorses na administração da justiça. Nenhum poder em democracia é intocável, embora o corporativismo se apresente como tal, justificando todos os procedimentos e decisões como sendo indiscutíveis e aceitáveis, mesmo quando são perversões da justiça. A sistemática violação do segredo de justiça é um dos casos, em que se usa a opinião pública como sendo um pré-julgamento que está para além do direito e da lei. A combinação do corporativismo com o populismo, a vontade de agradar ao "povo" das redes sociais e da opinião de café, é destrutiva da democracia e está longe de ser eficaz na luta contra a corrupção e o abuso dos poderes na política. Pelo contrário, deixa escapar, por incompetência ou desleixo, muitos casos que mereciam ser julgados como crimes, e depois usa alguns casos mediáticos como sendo "exemplares". Pelo meio há uma extensa cópia de abusos do poder e do direito e de verdadeiras injustiças.