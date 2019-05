Agora são os gatos, depois somos nós

Pelos vistos as autoridades querem colocar um chip nos gatos, como já acontece com os cães e, nalguns sítios, com os bebés. A seguir, mais um outro animal de permeio, há-de chegar aos humanos, bebés e adultos. É útil, serve para alguma coisa, evita-nos trabalho? Sim, transformados pela tecnologia em mais preguiçosos do que já somos, muita gente achará normal ter um chip com todas as úteis informações que temos de estar sempre a dar. Basta colocar o braço ou a testa debaixo de um scanner e já está: conta bancária, ficha médica, multibanco, tudo num ápice. E haverá sérios argumentos de vida e de morte a favor do chip, tipo sanguíneo, alergias, etc. E argumentos de segurança, para identificar criminosos condenados, pedófilos, etc.Todos nós conhecemos este tipo de argumentação de eficácia, já se repetiu com a discussão do que devia ou não vir no cartão do cidadão. E o nosso direito à liberdade, à privacidade, a não sermos vigiados mais do que já somos? E a esfera de intimidade e privacidade que é suposto não ser ultrapassada pelo Estado, a intrusão do fisco? O problema é que ninguém quer saber disto para nada, o comodismo e a inconsciência campeiam e não vai haver reacção. E, quanto aos gatos, funciona como uma forma nova de imposto.

