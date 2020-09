ePaper ou encontre-o nas bancas a 02 de setembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 02 de setembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

A questão da Festa do Avante! não é inocente. Se há organização que dá garantias de ser "organizada" é o PCP, pelo que, mais do que em qualquer ajuntamento, as instruções sanitárias vão ser seguidas à risca. Como se sabe não é uma garantia absoluta, mas transmite alguma segurança, pelo menos na parte da Festa cujo espaço é controlado pelo PCP: o terreno, os stands, os espaços das lojas. Porém o mesmo não pode ser dito do local da Festa, e dos transportes das pessoas que o PCP não controla. É, por isso, em si mesmo uma iniciativa com risco e o mundo vai cair em cima do partido se alguma coisa correr mal e uma ou várias cadeias de transmissão tiverem origem na Festa do Avante! Há, por isso, imprudência no modelo escolhido, que inclui uma pequena multidão.Mas há mais: uma das acusações, injusta ou não, que hoje mais "pega" fogo na ecologia das redes sociais é a disparidade de tratamento, dos "filhos e enteados", do tratamento privilegiado de um partido em relação a outras instituições. Não é verdade, porque em bom rigor o PCP não é especialmente privilegiado por comparação com a Igreja, outra instituição muito capaz de se organizar, e em relação a cafés, restaurantes, praias, ajuntamentos de jovens convocados pela Internet, ou… manifestações do Chega, tudo nos antípodas da capacidade disciplinadora do PCP.