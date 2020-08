ePaper ou encontre-o nas bancas a 26 de agosto de 2020.

O Porto sempre foi mais liberal do que absolutista. Está cá o coração de D. Pedro e a praia do Mindelo. Por aqui andaram Alexandre Herculano e Almeida Garrett. O Porto sempre foi mais republicano do que jacobino. Os mortos do 31 de Janeiro estão aí para o lembrar. No Porto, a República não chegou pelo telegrafo e o Porto teve que suportar a "Traulitânia". O Porto sempre foi mais socialista do que anarquista. Havia grande fábricas no centro da cidade, associações mutualistas, cooperativas, grupos, clubes. O Porto sempre foi mais da oposição do que da situação. A revolução de 1927 com o seu cortejo de mortos foi no Porto. Os maiores comícios da oposição foram no Porto, com Norton de Matos e com a apoteose de Delgado em S. Bento. Antes e depois do 25 de Abril, a cidade era mais "burguesa", mais solidamente ligada à respiração das liberdades e mais moderada. O PREC foi em Lisboa, Sá Carneiro era do Porto, Soares vinha para o Porto para "resistir" em 1975.Durante 200 anos foi sempre assim, espero que continue.