20 perguntas simples

1 As coisas são boas para a democracia? Sim. As eleições mais participadas, mais próximas dos eleitores, que mobilizam mais gente para participar na vida política, são as autárquicas. Para julgar a democracia estes são critérios.



2 As coisas são boas para a abstenção? Sim. É este o óbice à afirmação anterior. No entanto, a abstenção global deve ser temperada pela observação caso a caso. Mas uma elevada abstenção veio para ficar.



3 As coisas são boas para Moedas? Sim. A vitória de Lisboa tem um aspecto unipessoal que o favorece. Moedas é há muito o candidato que Marcelo Rebelo de Sousa favorece para a liderança do PSD.