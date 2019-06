A cultura do abuso do fisco

O fisco, depois de não ter controlado mais de 11 mil milhões de euros transferidos para paraísos fiscais entre 2011 e 2014 – os interessantes anos do governo Passos-Portas -troika –, vem somando casos sobre casos de abusos persecutórios sobre os cidadãos. Não é de hoje, é de há muito tempo, quando o fisco começou a ser descrito como "eficaz".É verdade que se tornou muito mais eficaz do que era no passado e isso é uma boa coisa, mas essa eficácia continua muito mal distribuída, mais eficaz com a classe média, os trabalhadores e os funcionários, que pagam impostos, a maior parte dos quais, retidos na fonte, e menos eficaz com todos aqueles que podem fazer "planeamento fiscal" ou usar offshores, ou pura e simplesmente estão organizados de cima a baixo dos CEOs, e CFOs, para toda a estrutura empresarial, ou pessoal, fugir ao fisco.

