Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
Seguir tema: A Lagartixa e o jacaré
16 de setembro de 2025 às 23:00

O partido mais bem dirigido

O Chega está no centro do discurso político e comunicacional português, e bem pode o PSD querer demarcar-se a posteriori (e não quer muito) que perde sempre. A agenda política e comunicacional é a do Chega e, com a cloaca das redes sociais a funcionar em pleno

Passei anos a dizer que o Chega era o partido mais bem dirigido em Portugal. Várias vezes. Nesse tempo disse também que o mais mal dirigido era o PS e depois o PSD. Daí não ter tido surpresa nenhuma com os resultados eleitorais do Chega, que só falhou, na condução e na escolha, nas eleições europeias. Tudo resto foi feito by the book. Os mecanismos de influência foram todos usados, com uma gigantesca complacência da comunicação social, que Ventura aproveitou até à exaustão. E continua a aproveitar, agora usando a sua posição institucional de cabeça da oposição.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Imigração Incêndios Política Crime CHEGA Portugal Partido Social Democrata Partido Socialista Charlie Kirk
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida
GLOBAL E LOCAL

A Ucrânia somos nós (I)

É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Só sabemos que não sabemos

Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres

Menu shortcuts

O partido mais bem dirigido