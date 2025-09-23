Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
23 de setembro de 2025 às 23:00

Como é que se combate o crescimento de extrema-direita?

Há muito protesto mas pouco combate, duro, consistente, sem transigências. Denunciando as mentiras sempre, fazendo até um jornal das mentiras.

Combatendo. Em primeiro lugar, obrigação dos políticos, mas também de todos. Na verdade, há muito protesto mas pouco combate, duro, consistente, conhecedor, frontal, sem transigências. Denunciando as mentiras sempre, fazendo até um jornal das mentiras. Mostrando as contradições entre a brutalidade e instituições que a conhecem bem demais como a actual Igreja Católica. Denunciando a suprema hipocrisia de quem bate com a mão no peito para esconder que a mesma mão bate no “outro”. Valorizando o debate confrontacional - não há outro com esta gente, - sem medo da máquina de propaganda que lhes vai dar sempre a vitória. Mostrando a ignorância gigantesca e agressiva que por lá pulula, sem hesitação e em directo. Mostrando a enorme garganta, os berros de falsa emoção e a pequena voz racional que surge, revelando de onde ela vem, de que história nasceu e o que ela quer e não diz. Defendendo o mundo democrático racional e a empatia face aos mais fracos, que tendem a ser as primeiras vítimas.

