10 manipulações da história para efeito de propaganda

O 25 de Novembro é um dos actos que ajudou a consolidação da democracia, mas está longe de ser o único e o mais importante. O primeiro são as eleições de 1975 e todas as outras até a eleição de um Presidente civil, Mário Soares.

1 O 25 de Novembro foi um golpe do PCP. Não foi, o PCP esteve presente, como sempre, com um pé dentro e outro fora, para poder explorar a vitória se a houvesse e diminuir os efeitos da derrota. No próprio dia tirou o pé dentro e não só ficou de fora, como conseguiu, junto dos sectores moderados do MFA, um acordo para garantir que da derrota dos golpistas não haveria consequências para o PCP. Nesse sentido, o PCP ajudou a derrotar o golpe.