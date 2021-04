Sobe e desce (5)

O Presidente da República sobe por causa da abertura na criação de uma lei para o crime de enriquecimento injustificado. A descer está o ministro do ambiente, Matos Fernandes, por causa do negócio milionário das barragens.

Sobe

Marcelo Rebelo de Sousa

Presidente da República

Concede que o crime de enriquecimento injustificado deve enfim chegar a letra de lei. A este ritmo, a transparência contará com a colaboração premiada - única forma de quebrar o pacto de silêncio entre ladrões públicos - no segundo mandato do próximo Presidente. Haja Portugal!