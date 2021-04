Sobe e desce (4)

As reações adversas da vacina contra a covid-19 mais barata e a reação de José Sócrates à decisão de Ivo Rosa, avaliadas no Sobe e Desce.

Sobe

Pascoal Soriot

CEO da AstraZeneca

Com a faturação a crescer em força, o francês achou que devia dar ao mundo uma vacina contra a covid. Sem lucro. A AstraZeneca custa dez vezes menos do que as concorrentes. As reações adversas estão na média geral, mas só a barata sofre de pânico mediático. Um mistério!