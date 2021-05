O país dos segredos

Nos organismos do Estado o segredo não é a alma do negócio. É um negócio em si, acompanhado por uma máxima: se pode prejudicar, o melhor é esconder - até já ninguém querer saber

A decisão do governo de esconder milhares de páginas do Plano de Recuperação e Resiliência enviado a Bruxelas – revelada a semana passada pelo Expresso – é tão surpreendente quanto a existência de imigrantes explorados na agricultura no Alentejo. Ela é o reflexo de uma cultura de segredo profundamente enraizada na Administração Pública portuguesa em que a lógica parece ser "se pode dar má publicidade, o melhor é ficar guardadinho a sete chaves até já ninguém se lembrar dele".

Não se tratam de segredos de Estado, cujo conhecimento público poderiam lesar o interesse nacional. Trata-se antes de uma espécie de Estado de segredo. Um em que se ignora o princípio da administração aberta e transparente em benefício de um qualquer interesse. E que, apesar de ao longo dos anos ter vindo a ser denunciado pela Comunicação Social e ou por associações como a Transparência e Integridade, continua a ser transversal: da Administração Central à Local, do Ministério Público aos Tribunais, do Governo ao Regulador do sistema bancário.

Os exemplos não faltam. Da famosa auditoria ao colapso do Citius que foi classificada de confidencial pela Inspeção Geral de Finanças aos documentos do caso da nomeação do procurador europeu que só foram entregues à Transparência e Integridade após uma deliberação da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos; do relatório do Banco de Portugal sobre o Novo Banco que viu a luz do dia através do Observador à decisão do Ministério Público de esconder um processo arquivado em que mandou colocar sob escuta um fiscal das secretas; da auditoria às obras (que derraparam) no antigo Hospital Militar ao mais antigo relatório da IGAI sobre o uso das armas de fogo pelas forças policiais.