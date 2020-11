3 de novembro de 2024

ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de novembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 17 de novembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Só aceito se puder cumprimentar o meu velho amigo Donald Trump, durante a receção. Aliás, sabem se foi convidado?"O correspondente da Magamedia jura que Kim Jong-Un disse mesmo isto, no fim da sua entrevista.Foi uma resposta do líder da República Juche da Coreia (novo nome do regime de Pyongyang) à pergunta sobre se aceitaria encontrar-se com o Presidente Joe Biden no Congresso da Paz, em Las Vegas.A cidade já está refeita do golpe cibernético que fez perder fortunas a todos os casinos.