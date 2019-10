O Brêxito de Boris

Triunfador, por enquanto. A vitória de Boris – e da UE – são uma presunção juris tantum, e não jure et de jure. Uma presunção ilidível. Alguns factos subsequentes podem fazê-la naufragar.

Para já, porém, há bom tempo no Canal. Menos Mancha, mais Canal.

Britânicos - sobretudo os que estão ainda a crescer, ou a construir um futuro - e outros europeus podem hoje respirar mais fundo.

As profecias sobre a transformação do Reino Unido numa espécie de terra de ninguém de Mad Max, e do continente numa fortaleza anglófoba, parecem esfumar-se.

No fundo, chegou-se aquilo que todos, secretamente, queriam: um divórcio sem dor nem litígio, em que os nubentes ficassem amigos e não penalizassem os filhos com mos seus pecados.

O QUE ESTÁ ESCRITO

A verdade é que, depois de meses de negociações em sigilo, de avanços e recuos, o Reino Unido e a União Europeia chegam a um acordo «razoável e bom para as duas partes» (segundo um negociador).

É uma versão melhorada (para Londres) do texto antes celebrado por Theresa May, que assegura a saída «ordenada» do Reino Unido, mas a manutenção de suficientes áreas de solidariedade e cooperação com a União Europeia, das transações de bens à proteção das pessoas, do respeito por direitos adquiridos às tarefas comuns de segurança interna, da facilitação da vida das empresas (incluindo creditícias) à criação de um espaço de «fronteira sem fronteira» que não infernize a vida aos irlandeses do sul e do norte.

Para chegar aqui, Boris Johnson teve de vencer quase tudo, sem vender quase nada. Pela frente teve um partido dividido, um parlamento dividido, uma opinião publicada dividida, uma nação dividida. Teve um problema maior com o Supremo Tribunal, que pela primeira vez na história constitucional do Reino desautorizou um Primeiro Ministro em funções, nas relações com o Trono.

Mas a verdade é que Johnson, que ninguém louvará pela linguagem às vezes destemperada – em tempos de desespero – e outras vezes ambígua, era o melhor espetáculo na cidade, desculpe-se o anglicismo.

O Partido Trabalhista era dirigido por um sumo sacerdote do culto NIM – Nem Sim nem Não ao Brexit, vamos ver. Os conservadores ultramontanos e ultra-liberais, os adeptos férreos do Ficar e os ferrabrazes apoiantes do Sair não tinham, no fundo, uma estratégia, a não ser a negação de todas as estratégias. O Parlamento sabia o que não queria (uma saída sem acordo), mas não conhecia o que queria. A Rainha ouve e reina, mas não governa.

Pode assim dizer-se que Boris Johnson era o pior político do momento na Velha Albion, com a exceção de todos os outros. Campeão talvez por defeito, tornou-se campeão por feitio, assim como conseguiu governar Londres fazendo das tripas coração, e planar acima de múltiplos desaires e escândalos.

Como Boris Ieltsin, era um armário humano cheio de defeitos, mas ousou pegar numa tarefa que ninguém conseguia carregar: acabar com um modelo político e começar outro. Como o Czar Boris Gudunov, foi líder em tempo de crise. Antes de si, e se calhar depois de si, um dilúvio.

O QUE FALTA

Boris Johnson precisa agora, claro, de duas coisas.

Primeiro, carece do apoio de todos os governos da União. Mas a verdade é que Bruxelas, através do outro vencedor (Michel Barnier), parecia razoavelmente unida. Tinha no seu seio italianos, polacos e húngaros, pouco pacientes com franceses e alemães, mas todos preferiam uma saída estruturada e negociadado Reino Unido a um apocalipse. A atual Europa pode ser governada por heróis e vilões, acrobatas e monges, diletantes e militantes, mas não tem suicidas.

Depois, precisa do apoio do seu próprio parlamento. Westminster, perante um Brexit e um acordo, perante uma saída e uma possibilidade de reconstrução, ou apresenta uma solução alternativa, ou contesta o divórcio de forma sustentada, ou tem de se calar para sempre. Ou terá eleições onde os críticos serão dizimados, e Boris endeusado.

Claro que há o DUP, esse núcleo rebarbativo de fieis irlandeses de um Reino Unido centralista e imperial, que continuam a confundir dissensão e traição, autonomia e rebelião, debate e guerra civil. Já declararam que não concordam com a concórdia, versão Boris, mas aquilo que Johnson pode ganhar na oposição será suficiente para ultrapassar, para já, os unionistas da pequena Bretanha do Norte.

Muito está, com certeza, em aberto. Apesar de um Brexit com acordo, trata-se da primeira saída de um grande poder da União Europeia. Provavelmente seria a segunda, se a Turquia tivesse acedido quando Jochka Fischer e Bernard Kouchner, e a dinâmica balcânica punham Ancara numa posição ideal. Mas os turcos não entraram.

O QUE PODE SER

Claro que nem a União estava toda no Reino Unido, nem este estava todo na União. Quando David Cameron, o aprendiz de feiticeiro, chegou da Cimeira Europeia com um acordo no bolso, convocou um referendo porque achou que o ganharia. No fundo, o que trazia de Bruxelas era o melhor de dois mundos: um Reino Unido «europeu», claro, nas áreas de defesa e segurança, do mercado comum e da justiça, mas «separado» em muitas áreas, protagonista de muitas exceções, centro de muitas concessões de autonomia.

O Plano Boris era o de dar mais um passo: não declarar a UE como inimiga, ou sequer como rival, mas apenas como estrangeira. Estrangeira mas amiga. E aliada.

Este Brexit com acordo, se tudo correr pelo melhor, será um selo sobre tal plano. Evitará a exultação de terceiros subversivos, fará que triunfe a idade adulta dos estadistas sobre as disputas de recreio, pequenas brincadeiras e os golpes sujos, como quando o PM do Luxemburgo emboscou Boris, à frente de uma multidão irada e errada.

Se tudo correr pelo melhor, repete-se (e ainda é um SE), quer a UE quer o RU poderão agora dedicar-se a algo mais do que uma disputa: a reconstruir áreas importantes para que os cidadãos possam viver em paz, mas numa paz justa. Com emprego, obrigações de e para o estado, proteção dos mais fracos, equilíbrio, crescimento e a assunção clara de valores nacionais, da cultura e do património imaterial comum.

Que não é pouco.