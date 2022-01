Costa vs Rio: Uma batalha empatada

Se estavam à espera de um debate decisivo, tiveram antes um confronto empatado. Ou de resultado discutível.

Em todo caso, nenhum Apocalipse agora. O mal e o bem repartiram-se pelas aldeias em guerra.



Os trunfos de Rio



Rui Rio encostou logo António Costa à parede, ao confrontá-lo com a ambiguidade da sua solução governativa, em caso provável de maioria meramente relativa.



E marcou pontos na questão da TAP e na eficiência dos serviços públicos, ousando ainda algo que era aconselhável, mas não tinha sido tentado: comparar o nosso desenvolvimento com o do resto da Europa.



António Costa ganhou claramente na questão da justiça, ao desmontar a proposta insensata do PSD de mais nomeados políticos para o CSMP e CSM. E foi mais claro nas ideias sobre salários e segurança social.