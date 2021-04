Cabo Delgado: perguntas e respostas

Qual é a causa do conflito em Cabo Delgado?

Estudaram-se os motivos históricos que explicam a insatisfação no Nordeste de Moçambique. E em lugares onde há perceção de injustiça, existe um potencial de violência. Mas não se podem confundir as causas com os atores que se apropriam das mesmas.



Qual é a confusão?

O descontentamento em Cabo Delgado tem assumido várias formas, de atividades de ONG a protestos de várias pessoas e coletivos. Há ativistas pelos direitos humanos, ambiente, repartição equitativa de recursos, transparência dos atos públicos, liberdade religiosa e de imprensa, e combate à corrupção.



Mas o terrorismo é um assunto diferente. Usa os problemas anteriores como justificação, procura adeptos entre os descontentes e integra tudo isso numa nova lógica doutrinal: a de criação de um estado separado do resto de Moçambique, alegadamente e falsamente "islâmico".