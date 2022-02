A vida dentro do capacete

O que restará do toque? O que sobreviverá da empatia? Que capacidade teremos para distinguir o real do imaginado? Como conseguiremos confiar nos sentidos que até agora nos guiaram? Que valores serão a bússola de um mundo desenhado para escapar ao real e consumir?

Acordamos de manhã e pomos o capacete. Lá dentro, está um mundo de cores garridas, marcas omnipresentes e chamarizes para negócios. Dentro desse escafrando de virtualidade, encontramos amigos sem os tocar, trabalhamos sem nos cruzarmos com ninguém e gastamos dinheiro em coisas que não existem. Bem-vindos ao Metaverso.



Aquilo que agora nos querem vender como um futuro cheio de promessas recebeu o nome de uma palavra nascida nas páginas de uma distopia literária escrita em 1992. No romance "Snow Crash", a democracia acabou e o mundo tornou-se num lugar escuro e perigoso. O Metaverso é a realidade alternativa que serve de abrigo a quem quer fugir.



O lado sombrio da história não foi o suficiente para impedir as maiores empresas tecnológicas do mundo de usar a palavra. "Metaverso" é, por estes dias, um termo que acende discussões e gera negócios de milhões.