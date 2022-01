Estamos condenados a matar homens que carregam sacos de algodão?

E isso coloca uma questão: como podemos confiar no nosso julgamento? E, sobretudo, de que forma podemos superar isso para que o que nos é apresentado nos faça mover do lugar onde estamos?

Dois homens saem de um edifício carregando sacos brancos e dirigem-se a um carro. Observando a cena pela lente de um drone, os militares não têm dúvidas: são explosivos. Disparam a matar. O carro explode e isso fá-los acreditar que o edifício é um paiol. Disparam sobre o novo alvo. Mais tarde, a investigação interna do Exército Americano relevou que o edifício era uma fábrica de algodão. Nos sacos que os civis mortos transportavam só havia algodão.



A história é contada pela jornalista Azmat Khan, do New York Times, que passou os últimos quatro anos a olhar para centenas de páginas de relatórios sobre as mortes de civis nas guerras do Iraque, Síria e Afeganistão.



Numa altura em que a guerra se faz à distância, em salas frias onde se escolhem alvos com uma precisão nunca antes conseguida, Azmat Khan queria perceber por que motivo a inteligência militar americana continua a produzir vítimas civis. O que é que correu mal?