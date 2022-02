A náusea que nos salva

A repulsa revolve-nos o estômago num nó. A náusea que sentimos é instintiva. Todas as nossas entranhas se agitam, o rosto contorce-se num esgar, o corpo retrai-se numa tentativa de fuga. Sem pensar, levamos as mãos à boca. Sabemos que o que nos enoja é um perigo.



As reações mais básicas de nojo estão relacionadas com comida. Quando alguma coisa está estragada, a repulsa e o vómito são armas de defesa do organismo.



A carne esverdeada, a batata apodrecida, a comida infestada de larvas. Tudo isso nos causa repulsa e é esse nojo que nos impede de ingerir o que nos faria mal.