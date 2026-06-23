Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
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23 de junho de 2026 às 23:00

Avaliação e gestão de risco na violência doméstica

Em Portugal as sanções são brandas e desproporcionadas em casos de violência doméstica e sexual e as vítimas sofrem com atitudes patriarcais entre magistrados que continuam a privilegiar a unidade familiar à segurança da vítima

O Observatório de Mulheres Assassinadas da UMAR fez contas e, entre 2002 e 2025, 709 mulheres foram assassinadas em Portugal e 939 mulheres foram vítimas de tentativa de homicídio, sendo que em 80% dos casos a violência doméstica anterior já era conhecida por terceiros.

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