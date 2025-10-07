Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
07 de outubro de 2025 às 23:00

Anjos vs. Joana Marques e a justiça cível portuguesa

Não há memória de ter existido no espaço mediático português um processo judicial tão pouco controverso.

O veredicto foi publicado e era inevitável: Joana Marques, Ré, foi absolvida de todos os pedidos contra si formulados pelos Autores, Nelson Rosado, Sérgio Rosado, Angel Minds – Gestão e Promoção de Espetáculos, Lda. e Senhores do Ar II – Produções, Lda.

