Vinte anos depois

OS TALIBÃS REGRESSAM ao lugar do crime e o meu amigo Miguel Monjardino, uma das raras vozes com quem aprendo alguma coisa sobre política internacional, evoca Mogadíscio, e não necessariamente a retirada das tropas americanas do Vietname.

Entendo a ideia do Miguel: em 1993, quando os soldados americanos foram à capital somali para capturar alguns cabecilhas do gangue de Mohamed Aidid, as coisas correram barbaramente mal. E os Estados Unidos acordaram com imagens dos seus soldados mortos a serem arrastados pelas ruas da cidade. A prioridade da administração Biden foi, pelo menos, evitar uma iconografia igual em Cabul.

Mas o fiasco de Mogadíscio, com a devida vénia ao Miguel, é também relevante por outro motivo: para lembrar o que aconteceu depois. Sim, os Estados Unidos apressaram-se a retirar do país, humilhados e amedrontados. O que permitiu à al-Qaeda tomar boa nota da fraqueza americana. O 11 de Setembro foi também um produto dessa percepção.



Se assim foi no passado, só Deus sabe o que esta abjecta rendição afegã vai trazer no futuro. Sobretudo se o novo regime, ao contrário do que se suspira por aí, não for substancialmente distinto do anterior. Saber que os talibãs continuam a dar guarida à al-Qaeda, ao Daesh e a outros clubes aparentados não é um sinal promissor.



FELIZMENTE, AINDA HÁ quem festeje o triunfo dos talibãs. Yanis Varoufakis, antigo ministro grego e mascote da extrema-esquerda europeia, publicou nas redes um grito de vitória. "O imperialismo liberal-neocon foi derrotado de uma vez por todas", escreveu ele.

Como é evidente, os afegãos não são leitores de Varoufakis. Só isso explica o desejo incompreensível de se agarrarem aos aviões do imperialismo para zarparem dali. Como aconteceu há vinte anos, quando as Torres Gémeas ardiam, os corpos que caíam do céu são a lembrança de que os seres humanos estão dispostos a tudo, até ao impensável, por uma ilusão de sobrevivência.

Aliás, o que é válido para as cenas trágicas do aeroporto de Cabul, é também extensível a toda a história moderna. Por que motivo os iludidos procuram um lugar no maléfico Império – e não, como seria natural, nos regimes admiráveis que Varoufakis e a sua tribo tanto apreciam?