O Inverno está a chegar

JÁ TEMOS NOVO RELATÓRIO do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Não vale a pena cansar o leitor com pormenores científicos, até porque ambos não entendemos grande coisa. Melhor resumir o cenário com uma palavra vetusta – “apocalipse” – e não se fala mais no assunto. Falar para quê?



Esse tem sido o problema destas discussões sobre o clima: o imbróglio em que nos metemos é de uma desmesura e fatalismo tais que a minha primeira reacção é a anestesia e o bocejo. Não é que eu não me preocupe. Preocupo-me. Não é que eu não esteja assustado. Estou assustado. Mas, como escrevia o filósofo Pascal Bruckner, como convencer o mundo a fazer mudanças tectónicas quando esse esforço é, provavelmente, inútil?



A psicologia humana não perdoa: somos capazes de agir perante uma ameaça próxima, tangível e proporcional. Quando essa ameaça é literalmente estratosférica, fechamos para balanço.