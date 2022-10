Só à bomba

A INICIATIVA LIBERAL vai mudar de liderança mais cedo do que se previa. António Costa não está espantado. Por um lado, parece que a IL quer competir no “lamaçal” do Chega – e João Cotrim de Figueiredo não está para aí virado, garantiu o primeiro-ministro. Por outro, e depois do falhanço de Liz Truss em Inglaterra, alguns membros do partido ameaçam entrar no convento e renegar o liberalismo em que outrora acreditaram.