Política à portuguesa

O líder do Chega resolveu vergastar os mais pobres por usarem os apoios sociais em whisky, tabaco e droga. (...) No fundo, o mal de André Ventura foi ter escolhido os produtos errados. Tivesse ele dito que os pobres abusavam das esmolas para gastar em raspadinhas e tudo lhe seria perdoado

É A TEORIA DO MOMENTO: António Costa, depois de adubar o Chega com os seus mimos de despeito, quer fazer o mesmo com a Iniciativa Liberal. Só isso explica a atenção monotemática que o primeiro-ministro tem dedicado ao partido assim que soube da despedida de João Cotrim de Figueiredo. Na cabeça de Costa, o crescimento do Chega e da IL será sempre um embaraço para o PSD, sobretudo se ambos forem identificados com o radicalismo político mais intragável.