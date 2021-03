Pelos cabelos

RUI RIO ESCOLHEU CARLOS MOEDAS para candidato à Câmara Municipal de Lisboa. É um dos raros momentos de inteligência política de Rio. Há quatro anos, com uma displicência absurda, Passos Coelho cometeu o pecado capital de não ter nome de peso para a capital. Nem para a capital, nem para o Porto, nem para os principais municípios do País.

Fatal: Passos Coelho não entendeu que as autárquicas se ganham nas grandes cidades, mesmo que a contabilidade nacional diga o contrário. Na noite eleitoral, o português médio quer saber como ficaram as coisas na sua terra – e, depois, como ficaram em Lisboa e no Porto, mesmo que o partido X ou Y tenha tido vitórias esmagadoras em Albergaria-a-Velha ou na Póvoa de Lanhoso.



Se Carlos Moedas vencer Lisboa (uma possibilidade, embora eu espere para ver como funciona o candidato em campanha), Rui Rio ganha meia botija de oxigénio. Para ganhar a outra metade, é preciso o Porto – e é preciso seguramente mais do que Vladimiro Feliz, citado por Rio em entrevista recente, um nome cujo peso é bastante semelhante ao de uma folha de alface.



AQUI VAI UMA CONFISSÃO EMBARAÇOSA: se me convidassem para escrever uma "carta aberta" às televisões nacionais por causa da pandemia, eu usaria os mesmos termos que as "personalidades de esquerda" plasmaram na carta alucinada que o Público deu à estampa.