Idades das trevas

LISBOA E PORTO amanheceram com bandeiras vermelhas, em homenagem aos 100 anos do PCP. Não me queixo. Nem com as bandeiras, nem com a lavagem histórica que o partido e o comunismo tiveram por estes dias. Aliás, a poucos meses de entrar oficialmente na meia-idade, cada vez me queixo menos.



E então lembro-me, com nostalgia mínima, desses tempos ingénuos em que tentava convencer o parceiro das maldades do comunismo. Curioso: jamais me passaria pela cabeça perder tempo com um negacionista do Holocausto. Mas, no caso do comunismo, abria uma excepção, sem me aperceber que o interlocutor estava ao mesmo nível de um Maurice Bardèche ou de um Robert Faurisson. Era assim a juventude.



Cada país engana-se como entende. E, em termos de veracidade, a vocação democrática do PCP ou a nobreza do ideal comunista estão ao mesmo nível das afirmações do primeiro-ministro, para quem a pandemia revelou o fracasso do "neoliberalismo". O dr. Costa sabe que eu sei que ele sabe que nada daquilo tem qualquer valor. É apenas uma forma tosca de pendurar no cabide as suas pessoalíssimas responsabilidades. Mas o espaço público português está hoje reduzido a um teatro previsível e mendaz onde cada um representa o seu papel já gasto. Enquanto houver público, haverá espectáculo destes cabotinos.