Mais crónicas de João Pereira Coutinho

Os melhores dos melhores 07-03-2020 O dr. Ferro não aprende nada nem esquece nada: se Ventura é um pretexto para regressar aos entusiasmos anti-fascistas da adolescência, o dr. Ferro nem hesita. Sobre a castração química, por exemplo, o melhor é nem discutir o assunto

Portugal em quatro actos 29-02-2020 O tratamento que Rio ministra aos deputados está em perfeita consonância com a visão que ele tem do partido: uma estrutura monolítica, autoritária, sem espaço para o pluralismo de opinião – e onde as diferentes partes da engrenagem se limitam a repetir as ideias e as obsessões do soba

A lógica da banana 22-02-2020 O gesto de Dani Alves era notável; mas também insuficiente. Na impossibilidade de colocar o jogador, numa sala sem câmaras, com o adepto que lhe atirou a banana (a minha sanção ideal), só o Estado pode garantir a segurança dos jogadores e a punição dos criminosos.

Questões de vida ou morte 15-02-2020 A estratégia de Rui Rio é fazer-se de morto até ao dia em que o bom povo, cansado das agruras do socialismo hard, se entregar a um socialismo light. Se esse dia chegar, Rio estará no seu caixão, pronto para saltar como um vampiro e cravar os dentes no eleitorado desiludido

Elefantes no meio da sala 08-02-2020 O plano de Medina não se limita a declarar guerra aos carros. Também a declara aos habitantes da Baixa, que só terão direito a 10 visitantes por mês. Tudo isto lembra a República “Democrática” Alemã, quando os alemães tinham de pedir ao partido autorização para circularem em paz

Extraterrestres 01-02-2020 Com a fronda das esquerdas, em 2015, e a liderança vegetariana de Rio, a partir de 2018, uma parte do CDS carnívoro começou a afiar os dentes. A escolha de Francisco Rodrigues dos Santos é, em sentido estrito, um mecanismo de sobrevivência

O valor da raça 25-01-2020 O Livre até pode expulsar Joacine quando as câmaras não estiverem ligadas. Mas será preciso fazer um desenho para explicar às crianças que Joacine, agora, vale mais do que o seu partido? E que é o partido quem tem mais a perder com eventuais revelações da verdade?

Fascismo nunca mais 18-01-2020 Hoje, quando olhamos para os candidatos a “fascistas”, eles são a negação do espírito fascista. Não são elitistas; são populistas. Não desconfiam do processo democrático, como em 1921; endeusam-no e quase fazem a apologia histérica da democracia directa

Perversões políticas 11-01-2020 Em Portugal, um governo pode apoiar-se em partidos comunistas e neocomunistas, que sempre tiveram como referência os regimes mais grotescos ou desumanos. Mas a mera possibilidade de diálogo com o Chega deixa a nossa extrema-esquerda à beira do colapso democrático

A tirania da tribo 04-01-2020 O tribalismo voltou em força, o ódio ao outro substituiu a tolerância. Mais do que defendermos uma ideia, passamos simplesmente a odiar a outra. Isto é o “narcisismo das pequenas diferenças”, que cada vez mais impera em sociedades como a brasileira e a americana

Baratas tontas 28-12-2019 Macau e Hong Kong são produtos de duas culturas políticas distintas. Hong Kong descende de uma cultura que dá particular importância a questões de liberdade política e de democracia representativa; e que sempre viu no poder centralizado uma ameaça a essas virtudes. Já Macau é filho de outros pais

Fantasias de Natal 21-12-2019 A ideia peregrina de que o Estado deve “apoiar” a comunicação social não deixa de me provocar um arrepio de horror pela espinha abaixo. Quem “apoia” cria relações de dependência e vassalagem com os jornalistas que são um veneno para a democracia – e para o jornalismo

Maus ambientes 14-12-2019 O ruidoso mundo das “causas” também é uma forma de espectáculo (e de negócio) como outra qualquer. Não que isso seja ilegítimo. Não é. Em época de aperto, pode até ser uma forma de investimento para certas famílias com talento artístico

Santas e pistoleiros 07-12-2019 O facto de Greta, ao contrário dos milenaristas originais da Idade Média, não andar por aí a assassinar gente que come bifes e viaja de avião, pode ser apenas uma questão de agenda. Ou de tempo

As vozes dos donos 30-11-2019 O 25 de Abril, que marca o fim de um regime ditatorial, pertence a qualquer democrata, sem precisar do carimbo, da dissimulação e da fanfarra. O mesmo vale para o 25 de Novembro, que acrescentou o adjectivo “liberal” à palavra “democracia”