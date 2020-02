ePaper ou encontre-o nas bancas a 26 de fevereiro de 2020.

PROVOCOU ALGUMA comoção a circular interna que Rui Rio enviou à bancada parlamentar. O líder do PSD quer que os seus deputados, antes de abrirem a boca com os jornalistas, "articulem" primeiro o que vão dizer com a assessoria do partido. A política portuguesa já conhecia a "cassete do PCP". Agora, vem aí a "cassete do PSD".Nada disto me espanta. Para começar, o tratamento que Rio ministra aos deputados está em perfeita consonância com a visão que ele tem do partido: uma estrutura monolítica, autoritária, sem espaço para o pluralismo de opinião – e onde as diferentes partes da engrenagem se limitam a repetir as ideias e as obsessões do soba.