Jogos de paciência

ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de setembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 05 de setembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

UMA PESSOA VEM A LONDRES visitar a família e pasma com a qualidade do entretenimento. Não falo do entretenimento no West End, embora a mais recente peça de David Mamet, Bitter Wheat, com um John Malkovich transformado em Harvey Weinstein, mereça uma visita (até 21 de Setembro).O entretenimento de que falo é obra e graça de Boris Johnson, que através de um meio legal e banal - a prorrogação do Parlamento - incendiou as ruas do reino.Só Deus sabe o que sairá daqui. Mas, se tivesse que apostar, diria que o homem, desde o início, andava à procura de um pretexto para limpar o Partido Conservador de vozes dissonantes e ter eleições antecipadas.