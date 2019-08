ePaper ou encontre-o nas bancas a 28 de agosto de 2019.

O MUNDO ACORDOU HORRORIZADO com os maus modos de António Costa. Em entrevista ao Expresso, o primeiro-ministro pegou no Bloco de Esquerda e, metodicamente, ministrou-lhe o tipo de tratamento que a APAV não tolera em contextos domésticos. Como explicar a "ingratidão" de Costa e a inusitada violência do homem para quem lhe deu tanto?Sou insuspeito de simpatias costistas. Mas as palavras do senhor são óbvias e até previsíveis. Daqui a um mês, a pátria regressa às urnas. E as sondagens do momento, com poucas variações, apontam no mesmo sentido. O PS ganha, mas sem maioria. O PSD, coitado, estacionou nos 20%. O PCP e o CDS vão disputar o carro-vassoura. O Bloco, sempre em terceiro lugar, é o único a crescer.