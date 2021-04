Camisolas e aventais

AS FAKE NEWS SÃO UM PROBLEMA. Li algures que o Presidente da República anda tristonho porque o governo não avançou para uma nova lei de emergência sanitária, como gostariam Ana Gomes e André Ventura (les beaux esprits...). O objectivo da lei era dispensar o recurso ao estado de emergência, que se "banaliza" de tanto uso.



Confesso que ri. Se o estado de emergência se "banaliza", isso tem bom remédio: deixar de o usar, até porque a situação sanitária mudou e as restrições em que vivemos já cheiram a paranóia. Mas em que mundo é que um Presidente prescinde dos seus poderes quando está em causa a suspensão de direitos fundamentais? E em que mundo é que um Presidente, ao arrepio da Constituição que jurou defender, cumprir e fazer cumprir, concede ao Governo um poder absoluto para pôr e dispor da vida dos portugueses sem dar contas ao vigário?



Verdade que, em teoria, uma lei dessas dispensaria o Presidente de ver o seu nome associado aos prodígios do Executivo; seria, por assim dizer, um alívio e uma carta de alforria. Mas, na prática, só por piada isto continuaria a ser uma democracia liberal. Seria, quando muito, uma democracia iliberal, daquelas que o sr. Orbán gosta de praticar lá na Hungria.