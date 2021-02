Haja esperança

AS PESTES REVELAM ABISMOS que estavam escondidos. Um deles é a pobreza espiritual que define este mundo. No início, quando se fecharam igrejas e missas, alguém dizia que os cultos e os lugares de culto não eram "essenciais". Mas quem define o que é "essencial" para a diversidade da natureza humana? Matemáticos? Cientistas? Políticos?

Em contexto de catástrofe, quando se vive rodeado de doença e morte, o alimento da fé pode ser tão essencial como o alimento do corpo.

O mesmo vale para a leitura e para os livros. Aqui há uns dias, quando saí de casa para o meu passeio geriátrico, lembrei-me de um livro que há muito procuro. Caminhei até à livraria do bairro. Fechada. Tinha-me esquecido desse pormenor, talvez por ele ser tão absurdo: mas fechada porquê?

Se a leitura, em Portugal, fosse um fenómeno de multidões, o argumento sanitário faria algum sentido. Algum, entenda-se, o que talvez recomendasse a venda à porta (ou, como agora se diz, ao "postigo").

Mas a nossa iliteracia é conhecida; os livros são uma religião de poucos. Como negar-lhes, neste momento de suspensão e recolhimento, a frequência nos templos e o acesso às escritas?

E, no entanto, li algures que os livreiros independentes e a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros não se entendem sobre o assunto. Os primeiros querem tudo fechado – em nome da pandemia e de uma sã concorrência. A segunda quer vender livros nos espaços disponíveis – hipermercados, tabacarias, estações de serviço – na impossibilidade de o fazerem à porta (ou, uma vez mais, ao "postigo"). Quem tem razão?

Nenhum deles ou ambos, que interessa? Os livreiros portugueses deviam lembrar-se dos escritores, dos editores e dos leitores – e exigir ao Governo que não junte à factura humana e económica da pandemia mais este buraco cultural. Portas abertas, eventualmente controladas, ou então com o horrendo "postigo" – tudo é preferível a este silêncio de morte.

Durante a II Guerra, alguém sugeriu a Churchill um corte substancial na despesa com a cultura. Era preciso suportar o esforço de guerra. Churchill terá respondido: se fizermos isso, então estamos nesta guerra para quê?

Por incrível que pareça a certos brutos, é perfeitamente possível conciliar a luta contra a pandemia e a luta pela conservação do espírito.