Pensamentos mágicos

NÃO TINHA TIDO AINDA O PRAZER de conhecer Francisco Ramos, que lidera a task force da vacinação nacional. Fiquei espantado com a inteligência e a civilidade do cavalheiro em entrevista à SIC. Portugal está no fundo da tabela na primeira dose da vacina, segundo informa o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças?



Francisco Ramos não se impressiona com pormenores. Prefere lembrar que a roubalheira de vacinas que se regista por aí só indigna verdadeiramente os eleitores de André Ventura, o que não deixa de ser um elogio para eles. As pessoas de bem, na curiosa mundividência do dr. Ramos, toleram e até aplaudem a vigarice.



Como retrato de Francisco Ramos, não se arranja melhor. Ou talvez se arranje, se lembrarmos que a vacinação dos maiores de 80 anos, só agora incluídos no "plano", terá um "arranque simbólico" nas grandes cidades do País. Mera propaganda? Discordo. Melhor que nada. Se o vírus, em plena concordância com a estratégia, também começar a infectar de forma simbólica, suspeito que vem aí mais um milagre à portuguesa.