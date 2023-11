Se dúvidas houvesse, bastaria que o dr. Montenegro propusesse a Pedro Nuno, caso ele vença as eleições do PS, o mesmo que Alberto Feijóo propôs a Pedro Sánchez em Espanha: quem perder, viabiliza o governo do outro.

ANTÓNIO COSTA terá o seu lugar na história. Com ele, caiu o muro que separava o PS das esquerdas. Com ele, o PS teve a sua segunda maioria absoluta. E, com ele, um Governo de maioria absoluta resolveu bater com a porta, entregando as chaves a Belém. Este último capítulo, admito, será um pouco embaraçoso para Costa nos anais do Largo do Rato. E o próprio, em declarações de um azedume tremendo, lá vai construindo a sua “narrativa”.