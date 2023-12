NÃO HÁ NADA MAIS PENOSO do que ver um actor no papel errado. Assim de cabeça, lembro Mel Gibson, de barba e collants, a encarnar Hamlet no filme homónimo de Franco Zeffirelli. Quando ele começava o solilóquio do To be or not to be, já eu estava no chão da sala de cinema, a rebolar com espasmos de hilaridade.