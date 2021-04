Gatos e ratos

Não seria de espantar que, perante as “forças de bloqueio”, o dr. Costa invocasse no próximo Orçamento um típico “deixem-me trabalhar”, forçando eleições antecipadas.

INÍCIO DA SEMANA. Saio para a rua e, a poucos metros de casa, vejo que as esplanadas já têm gente. É uma visão feliz, confesso, embora a minha felicidade não seja partilhada por sábios diversos. "O R! Atenção ao R, que já está a subir!" Na cabeça dos sábios, o mais natural era que o número de reprodução descesse à medida que as pessoas começassem a retomar as suas actividades.



Estranha lógica. Havendo mais contactos, é natural que haja mais casos. A questão, porém, é saber se há mais doentes graves a pressionar os cuidados intensivos e, sobretudo, mais mortes. Até ver, não há.



E esse é o ponto, como lembra Tiago Correia, professor e investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical em entrevista ao Observador: o confinamento, lembrou ele, fez-se para proteger os vulneráveis. Se estes, durante o mês Abril, estiverem vacinados, como justificar restrições severas à vida banal dos portugueses?