SEMPRE ME IMPRESSIONARAM aquelas histórias de faca e alguidar em que os amantes, depois da separação, desatam a infernizar a vida uns dos outros. Tudo vale: alienar os filhos, queimar a casa, às vezes queimar a mulher (ou o homem). Tudo, excepto aceitar que a vida em comum chegou ao fim e é hora de arrepiar caminho.



É esse o drama da União Europeia com o Reino Unido. Racionalmente, seria de saudar que uma relação disfuncional terminasse em divórcio amigável. Aqueles dois nunca foram feitos um para o outro e o Brexit foi uma bênção.



Mas Bruxelas nunca encarou as coisas dessa forma: com a fúria da amante rejeitada, ela não concebe que o parceiro inglês possa ter escolhido outra vida, distante dos seus calorosos braços. Pior ainda: o parceiro, longe do ninho conjugal, lá conseguiu virar a página com assinalável êxito (nas vacinas). A amante rejeitada não sai da cepa torta.