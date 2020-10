ePaper ou encontre-o nas bancas a 28 de outubro de 2020.

NÃO VALE A PENA bater no ceguinho. Apenas se regista, em tom melancólico, que a directora-geral da Saúde justificou esta semana uma corrida de Fórmula 1, em que 30 mil pessoas se encavalitaram umas nas outras, com o argumento notável de que a situação pandémica no Algarve não era tão preocupante.Eis a cabeça da dra. Graça Freitas: quem foi ao autódromo é ali da região e não tenciona circular pelo País. Pelo contrário: depois de ver as máquinas passar, o mais certo é fechar-se em casa e só voltar a sair, se sair, quando houver uma vacina.