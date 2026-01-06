Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
06 de janeiro de 2026 às 23:00

Caderneta de cromos

Uma comentadora televisiva, com queda para a comédia involuntária, achou por bem apresentar Jesus como palestiniano, apesar de a Palestina romana datar de 135 d.C., ou seja, depois da crucificação de Cristo e da brutal repressão das revoltas judaicas pelo imperador Adriano.

OS PRINCIPAIS CANDIDATOS PRESIDENCIAIS valem menos do que as tribos a que pertencem, conclui o Jornal de Notícias. Com razão. Olhamos para as sondagens de agora. Olhamos para as legislativas de ontem. Que encontramos?

