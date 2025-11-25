Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
25 de novembro de 2025 às 23:00

Cabeças pequeninas

Com quem Ronaldo convive é um assunto dele e da família dele. Como seria, aliás, se o mesmo Ronaldo, seguindo os exemplos de Messi ou de Maradona, tivesse uma maior propensão para tomar chá com a Família Kirchner ou com Nicolás Maduro.

É UM TRAÇO DA NOSSA PEQUENEZ esta mania doméstica de imaginar que qualquer português célebre, mal põe o pé fora de casa, passa automaticamente a carregar a pátria às costas. Durante a ditadura, admito que essa tese fosse conveniente para o regime do dr. Salazar. Mas uma democracia que preza a liberdade individual devia abster-se desses espectáculos parolos.

