Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
18 de novembro de 2025 às 23:00

Tudo é vaidade

Ninguém concorre a um alto cargo porque deseja, modesta e cristamente, “dar o seu contributo”. O candidato é sempre um Messias em potência, acreditando que só ele, entre os vivos e os mortos, pode salvar a pátria.

POR QUE MOTIVO se candidatou Gouveia e Melo à Presidência da República? A doutrina divide-se. O próprio, em livro de entrevistas, terá confessado que uma notícia do Expresso foi o gatilho: sugeria-se ali que Sua Excelência permaneceria nas Forças Armadas se lhe oferecessem um amouse-bouche sob a forma de dois submarinos. Dois! Submarinos! Ainda se fosse um porta-aviões...

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Opinião Ver mais
Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Justiça para José e Nívia Estevam

A resposta das responsáveis escola é chocante. No momento em que soube que o seu filho sofrera uma amputação das pontas dos dedos da mão, esta mãe foi forçado a ler a seguinte justificação: “O sangue foi limpo para os outros meninos não andarem a pisar nem ficarem impressionados, e não foi tanto sangue assim".

Carlos Torres
Carlos Torres

Os portugueses que não voltaram

Com a fuga de Angola, há 50 anos, muitos portugueses voltaram para cá. Mas também houve quem preferisse começar uma nova vida noutros países, do Canadá à Austrália. E ainda: conversa com o chef José Avillez; reportagem numa fábrica de oxigénio.

Menu shortcuts

Tudo é vaidade