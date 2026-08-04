Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
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04 de agosto de 2026 às 23:00

Filmes de terror

O alegado roubo no gabinete parlamentar do Chega é pura encenação? Deus me livre de tal pensamento: a realidade, ao contrário da ficção, nem sempre é verosímil. Significa apenas que, no dia em que o dr. Ventura pretender levar aos ecrãs este episódio, terá de o alterar significativamente. Ninguém pagaria bilhete para um filme tão mal-amanhado.

IMAGINO-ME PRODUTOR DE CINEMA. Um argumentista bate-me à porta e anuncia que tem um filme para mim. Olho para o título – Assalto no Parlamento – e leio as primeiras páginas.

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