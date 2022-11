Horas de aperto

O sr. Gianni Infantino, presidente da FIFA, opta salomonicamente pela escola António Costa quando o assunto são os seus secretários de Estado a contas com a justiça: ao futebol o que é do futebol, à política o que é da política.

TEMOS CAMPEONATO DO MUNDO DE FUTEBOL daqui a umas semanas. Mas a FIFA, incomodada com as críticas ao país anfitrião – parece que o Qatar não é muito atreito à democracia e aos direitos humanos –, resolveu fazer um apelo às 32 selecções que por lá andarão a fazer de conta que estão num regime decente.