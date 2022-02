Tintim no Brasil

Na semana passada, obedecendo a um impulso confessional, contei-vos como os álbuns do Tintim fazem emergir do meu passado toda a espécie de reminiscências inesperadas da infância (a paixão pelo Tintim contrai-se nesse período, mas ataca mais tarde ainda com mais força).



Basta-me olhar para as imagens de Tintim e restantes personagens - Milu (o fox terrier branco que o acompanha em quase todas as aventuras), capitão Haddock, professor Trifólio Girassol, irmãos Dupont e Dupond, Bianca Castafiori, Roberto Rastapopoulos, os generais Tapioca e Alcazar ou o português Oliveira da Figueira -, para recuperar os lugares da infância e ruminar sobre o tempo que fugiu, essa amálgama de recordações longínquas, sobre as quais não consigo pôr uma pedra.



Percorro as estantes da minha biblioteca, chego à secção de banda desenhada, de que sou fiel coleccionador, retiro um álbum qualquer de As Aventuras de Tintim e sinto-me logo agarrado pelas leis não escritas da memória.